Генпрокуратура поручила провести проверку в связи с пожарами в Рязанской области

Дым от природного пожара в Окском заповеднике Фото: ТАСС

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура по поручению Генпрокуратуры РФ проводит проверку в связи с лесными пожарами в Рязанской области.

"В рамках надзорных мероприятий прокурорами будет дана оценка причинам возгораний, достаточности мероприятий по профилактике и мониторингу лесных пожаров, достоверности сведений об их площади, обеспеченности пожарных формирований необходимыми техникой и оборудованием, своевременности привлечения сил и средств тушения огня", - сообщили в Генпрокуратуре РФ.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой "принимаются дополнительные меры по проверке исполнения законодательства уполномоченными органами лесного хозяйства, в чьи обязанности входит, в том числе, охрана лесного фонда от пожаров".

Вопросы исполнения законов о пожарной безопасности в лесах остаются на контроле в Генпрокуратуре РФ, заявили в надзорном ведомстве.

17 августа от жителей запада, юго-запада и юга Москвы стали поступать жалобы на запах гари. 18 августа появились сообщения о гари и смоге в других районах города.

По данным МЧС, причиной этого стали лесные пожары в Рязанской области.

В пресс-службе Рослесхоза заявили, что масштабы пожара скрывались областными органами лесного хозяйства, что не позволило усилить противопожарную группировку раньше.