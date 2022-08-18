Глава МЧС призвал губернаторов Центральной России и Поволжья запретить посещение лесов

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Глава МЧС России Александр Куренков призвал власти Рязанской области запретить жителям региона посещать леса, сообщила пресс-служба министерства в четверг.

"Прошу губернаторов, в первую очередь регионов Центрального и Приволжского федеральных округов (...) ввести запрет на посещение лесов до улучшения ситуации", - говорится в сообщении.

По данным главы министерства, необходимо "обеспечить эффективное применение группировки сил и средств РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций - ИФ) и при необходимости своевременно ее наращивать", а также привлекать добровольную пожарную охрану.

Глава МЧС России в ходе рабочей поездки в регион осмотрел пострадавшие от пожара территории в Рязанской области.

"Продолжает действовать 4 очага лесных пожаров в Спасском, Рязанском и Рыбновском районах", - отмечается в сообщении ведомства.

Куренков также подчеркнул, что властям региона необходимо "организовать работу по обновлению и увеличению противопожарных минерализованных полос вокруг населенных пунктов", добавив, что стоит усилить контроль за проведением мероприятий, связанных с противопожарным обустройством леса.

Из-за лесных пожаров в Рязанской области Москву и Подмосковье 17 августа окутал смог, жители жалуются на запах гари. Роспотребнадзор рекомендовал москвичам использовать медицинские маски во время пребывания на открытом воздухе.

Власти Московской области уже решили ввести ограничение на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств в целях обеспечения пожарной безопасности.

Куренков в четверг отправился в Рязанскую область, где бушуют несколько лесных пожаров, для координации работ группировки РСЧС по борьбе с огнем. Ведомство направило в этот регион дополнительную авиацию МЧС.

Между тем лесные пожары обнаружены не только в Рязанской области, но и во Владимирской, московские специалисты выехали в этот регион, сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин.