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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:46

Москва направила во Владимирскую область технику и специалистов для тушения пожаров

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Лесные пожары обнаружены не только в Рязанской области, но и во Владимирской, московские специалисты выехали и в этот регион, сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Обнаружены очаги возгорания во Владимирской области. Для оказания помощи направили 30 единиц техники и 90 человек личного состава пожарных и спасателей", - написал Собянин в своем Telegram-канале в четверг.

В РоссииГруппа спасателей из Москвы направлена на борьбу с пожаром в Рязанской областиГруппа спасателей из Москвы направлена на борьбу с пожаром в Рязанской областиЧитать подробнее

Ранее власти Москвы направили специалистов и технику в Рязанскую область, где зафиксированы лесные пожары.

Мэр отметил, что число техники для тушения пожаров в Рязанской области удвоено, дополнительно направлены два вертолета Ка-32А, по два самолета Ил-76 и Бе-200 авиаотряда МЧС РФ. Также в регион направлен пожарно-спасательный комплекс "Водолей".

Кроме того, он добавил, что руководителем московской группировки сил по локализации пожаров в Рязанской области назначен глава департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности города Юрий Акимов.

"Поручил возглавить московскую группировку сил и средств по локализации пожара на месте руководителю Департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности города Москвы Юрию Акимову", - написал мэр.

В среду и четверг в столице ощущается запах гари и смог из-за этих возгораний.

Роспотребнадзор рекомендовал москвичам носить медицинские маски, будучи на улице.

Москва Рязанская область Владимирская область
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