В Таллине предложили объединить планы обороны Эстонии и Финляндии

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Вступление Финляндии в НАТО меняет потенциальное боевое пространство региона Балтийского моря, Таллин предлагает Хельсинки объединить планы обороны двух стран, сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

"Вступление Финляндии и Швеции в НАТО значительно поддерживает безопасность и стабильность всего евроатлантического региона. Присоединение Финляндии меняет потенциальное боевое пространство региона Балтийского моря", - сказал Певкур на встрече в среду в Хельсинки с финским коллегой Антти Кайкконеном.

"Мы должны рассматривать его как единое целое в планах обороны региона, то есть как логическое продолжение. Планы обороны Эстонии и Финляндии должны быть объединены", - сказал Певкур, слова которого приводит Минобороны Эстонии.

Певкур ознакомил коллегу с сотрудничеством стран Балтии в усилении оборонного потенциала региона, важнейшим направлением здесь он назвал развитие мощностей реактивных систем залпового огня.

Министры обсудили оказание военной помощи Украине и новую стратегическую концепции НАТО, принятую на Мадридском саммите альянса.