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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:03

Программу "Сельская ипотека" в РФ решили сделать бессрочной

Программу "Сельская ипотека" в РФ решили сделать бессрочной
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ приняло решение о продлении программы "Сельская ипотека", она станет бессрочной, сообщил премьер Михаил Мишустин.

"Сегодня хочу сказать еще об одном решении - о продлении "Сельской ипотеки". Эта программа должна была закончиться в текущем году, но теперь срок ее действия не будет ограничен", - сказал Мишустин, выступая в четверг в Тамбове на пленарной сессии всероссийских форумов "Развитие малых городов и исторических поселений" и "Среда для жизни: твой дом".

Глава правительства подчеркнул, что теперь "жители села смогут оформлять кредиты, чтобы купить или построить свой дом, не опасаясь, что не успеют до завершения программы".

"При этом ставка останется прежней - не выше 3%", - уточнил Мишустин.

Программа "Сельская ипотека" стартовала в 2020 году. С ее помощью граждане могут оформить кредит под льготную ставку до 3% годовых на покупку земельного участка и строительство на нем жилья, квартиры в новостройке, готового частного дома, а также на строительство жилья на уже имеющемся участке. Действие программы распространяется на землю или жилье в сельской местности и в городах с населением не более 30 тыс. человек.

Михаил Мишустин
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