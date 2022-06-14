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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:58

На программу сельской ипотеки выделят еще 7 млрд рублей

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Правительство России дополнительно выделит 7 млрд рублей на программу сельской ипотеки, рассказал премьер РФ Михаил Мишустин.

"Правительство продолжит субсидирование ставок по льготной ипотеке в размере 3% на строительство или приобретение жилья в сельской местности. На эти цели выделено 7 млрд рублей", - рассказал глава правительства.

Он пояснил, что половина суммы пойдет на выдачу новых кредитов. Займы смогут получить почти 17 тыс. семей. Остальные средства направят на субсидирование в III квартале этого года более 100 тыс. ранее выданных кредитов. Это позволит сохранить льготную ставку для тех, кто уже оформил заем.

Программа "Сельская ипотека" стартовала в 2020 году. С ее помощью граждане могут оформить кредит под льготную ставку до 3% годовых на покупку земельного участка и строительство на нем жилья, квартиры в новостройке, готового частного дома, а также на строительство жилья на уже имеющемся участке. Действие программы распространяется на землю или жилье в сельской местности и в городах с населением не более 30 тыс. человек.

Михаил Мишустин
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