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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Сбербанк объяснил приостановку приема заявок по сельской ипотеке наплывом желающих

Сбербанк объяснил приостановку приема заявок по сельской ипотеке наплывом желающих
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Сбер приостановил прием новых заявок на ипотечное кредитование по программе "Сельская ипотека" в связи с повышенным спросом клиентов, сообщили в пресс-службе банка.

"Прием заявок был открыт в Сбере 15 сентября, за это время банк принял заявок на общую сумму 20 млрд рублей. О возобновлении приема заявок Сбер проинформирует дополнительно", - пояснили в банке.

Там заверили, что выдачи ипотечных кредитов по одобренным ранее заявкам проходят в штатном режиме.

Напомним, что ставка по программе в банке с сервисом электронной регистрации для готового жилья составляет 2,7%, а для строительства жилого дома - 3%. При этом первоначальный взнос составляет от 15% стоимости недвижимости, по двум документам - от 50%. Максимальная сумма кредита - 5 млн рублей.

По программе можно приобрести участок с жилым домом или дом блокированной застройки, построить жилой дом.

Заключение кредитного договора возможно после согласования объекта недвижимости в министерстве сельского хозяйства РФ. Согласование может занимать до 10 дней. Кредит по программе можно получить только один раз.

15 сентября сентября сообщалось, что Сбербанк открыл прием заявок по программе "Сельская ипотека" для приобретения или строительства жилого дома на сельских территориях.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин предложил сделать госпрограмму бессрочной.

Программа "Сельская ипотека" стартовала в 2020 году. Действие программы распространяется на землю или жилье в сельской местности и в городах с населением не более 30 тыс. человек. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин оценил потенциал ввода жилья по программе в 8-10 млн кв. м ежегодно.

Сбербанк
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