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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:03

Для тушения лесных пожаров в Рязанской области задействовали военных

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Вертолетчики Западного военного округа (ЗВО) оказывают помощь в тушении лесных пожаров в Рязанской области, сообщила пресс-служба округа в четверг.

"Вертолетчики Ленинградского объединения ВВС и ПВО Западного военного округа продолжают оказывать помощь региональным и муниципальным органам власти по тушению лесных пожаров в труднодоступных участках лесного массива, куда не может добраться специальная техника", - говорится в сообщении.

"В настоящее время в постоянной готовности к вылету для выполнения задачи по тушению пожара находится многоцелевой вертолет Ми-8, оборудованный специальным водосливным устройством ВСУ-5А на внешнем подвесе, рассчитанным на 5 тонн воды. Экипажи армейской авиации проводят разведку района на предмет выявления очагов возгорания в близлежащих лесных массивах", - сообщили в ЗВО.

В среду от жителей запада, юго-запада и юга Москвы стали поступать жалобы на запах гари. В четверг сообщается о гари и смоге в других районах города.

По сообщению МЧС, его причиной стали лесные пожары в Рязанской области.

В пресс-службе Рослесхоза заявили, что масштабы пожара скрывались областными органами лесного хозяйства, что не позволило усилить противопожарную группировку раньше.

Рязанская область
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