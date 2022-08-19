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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:42

ФСБ сообщила о задержании в Краснодаре агента СБУ

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в Краснодаре гражданина России, который собирал информацию для передачи Службе безопасности Украины.

В Центре общественных связей ФСБ уточнили, что подозреваемого взяли с поличным, в его отношении возбуждено дело о госизмене (статья 275 УК).

Спецслужбе известен псевдоним задержанного - "Арчи". В в результате оперативно-разыскных мероприятий "выявлено, что россиянин установил контакт с представителями СБ Украины и по их заданию за денежное вознаграждение незаконно получал и передавал за рубеж сведения, которые могут быть использованы против безопасности Российской Федерации".

В ФСБ не привели других подробностей операции, а также не раскрыли личность задержанного.

ФСБ СБУ Краснодар Украина
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