ФСБ сообщила о задержании в Краснодаре агента СБУ

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в Краснодаре гражданина России, который собирал информацию для передачи Службе безопасности Украины.

В Центре общественных связей ФСБ уточнили, что подозреваемого взяли с поличным, в его отношении возбуждено дело о госизмене (статья 275 УК).

Спецслужбе известен псевдоним задержанного - "Арчи". В в результате оперативно-разыскных мероприятий "выявлено, что россиянин установил контакт с представителями СБ Украины и по их заданию за денежное вознаграждение незаконно получал и передавал за рубеж сведения, которые могут быть использованы против безопасности Российской Федерации".

В ФСБ не привели других подробностей операции, а также не раскрыли личность задержанного.