ФСБ сообщила о задержании шестерых членов террористической ячейки в Джанкое и Ялте

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Шесть членов ячейки запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" задержаны в городах Джанкой и Ялта, сообщил в среду Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации продолжается системная работа по пресечению деятельности структур международной террористической организации (далее - МТО) "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в России решением Верховного суда РФ в 2003 году)", - заявили в ЦОС.

В спецслужбе сообщили, что "в результате скоординированных действий сотрудниками ФСБ России в гг. Джанкой, Ялта нейтрализована законспирированная ячейка терорганизации, состоящая из шести граждан России".

"В ходе проведенных мероприятий установлено, что при координации эмиссаров МТО, пребывающих на Украине, данные лица проводили целенаправленную работу по распространению на территории нашей страны террористической идеологии. В процессе конспиративных собраний ими осуществлялась вербовка в свои ряды жителей России из числа местных мусульман", - сообщили в ФСБ.

По местам жительства задержанных обнаружены и изъяты "запрещенные в России пропагандистские материалы "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", средства связи, электронные носители информации, использовавшиеся ими при ведении террористической деятельности".

Следственными органами возбуждены уголовные дела, добавили в ЦОС, не уточнив, по каким статьям.