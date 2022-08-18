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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:46

ФСБ задержала 8 членов террористической ячейки в Москве, Красноярске и Новосибирске

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании восьми членов ячейки запрещённой в РФ террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад" в Москве, Новосибирске и Красноярске.

В РоссииФСБ сообщила о задержании шестерых членов террористической ячейки в Джанкое и ЯлтеЧитать подробнее

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городах Красноярск, Москва, Новосибирск пресечена деятельность межрегиональной ячейки международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад" (запрещена в России решением Московского окружного военного суда в 2019 году), задержаны восемь человек из числа выходцев из стран Центральной Азии", - сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, "члены ячейки осуществляли финансирование терструктуры, действующей в Сирийской арабской республике, а также призывы к совершению преступлений террористического характера на территории России".

ФСБ Москва Красноярск Новосибирск
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