Следствие попросило суд отправить Евгения Брюна под домашний арест

Евгений Брюн Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Кузьминский суд Москвы в ближайшее время рассмотрит ходатайство следствия об избрании домашнего ареста в качестве меры пресечения бывшему главному внештатному наркологу Минздрава РФ Евгению Брюну, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста сроком до 3 октября 2022 года в отношении Брюна", - сообщили в пресс-службе в субботу.

Аналогичную меру пресечения следствие просит избрать вице-президенту Российской наркологической лиги Владимиру Якушеву, пояснили в суде.

Обоим фигурантам предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), уточнили в пресс-службе.

О задержании Брюна и Лукашина стало известно накануне. Как сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник, в уголовном деле идет речь о нарушениях при заключении и исполнении госконтрактов.

Брюн вину не признает, сообщили, в свою очередь, "Интерфаксу" в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, члены которой посетили задержанного в изоляторе временного содержания в пятницу.