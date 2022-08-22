Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

Путин назвал убийство Дарьи Дугиной подлым преступлением

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Убийство журналистки Дарьи Дугиной было подлым и жестоким преступлением, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Подлое, жестокое преступление оборвало жизнь Дарьи Дугиной - светлого, талантливого человека с настоящим русским сердцем - добрым, любящим, отзывчивым и открытым", - говорится в его телеграмме соболезнований родителям журналистки - общественному деятелю Александру Дугину и Наталье Мелентьевой.

Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

По словам Путина, Дугина "честно служила людям, Отечеству, делом доказывала, что значит быть патриотом России"

"Память о Дарье Дугиной навсегда сохранят близкие и друзья, ее единомышленники и соратники", - выразил уверенность глава государства.

Автомобиль Дугиной был взорван вечером в субботу в районе поселка Большие Вяземы Московской области. Девушка погибла на месте. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело. В ведомстве отмечали, что убийство носит заказной характер.

ФСБ в понедельник объявила о раскрытии убийства Дугиной. По данным ФСБ, преступление подготовили и совершили украинские спецслужбы.

Владимир Путин Дарья Дугина Александр Дугин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд оправдал фигурантов дела о хищении более 1 млрд рублей у Росавиации

Число спасателей из Москвы, тушащих пожары в Рязанской области, увеличили почти до 9 тыс.

НКЦ с 29 августа ограничит прием долларов США для обеспечения по сделкам

НКЦ с 29 августа ограничит прием долларов США для обеспечения по сделкам

Росгидромет ждет сохранения задымления в Москве до 25 августа

Гражданин Ливии арестован в РФ из-за незаконного экспорта материалов двойного назначения

ФСБ раскрыла убийство дочери Дугина

ФСБ раскрыла убийство дочери Дугина

Интернет-издание TJ объявило о закрытии проекта

Власти Севастополя планируют организовать патрули из добровольцев

Власти Севастополя планируют организовать патрули из добровольцев

Президент трех основных союзов страховщиков Юргенс покинет эти посты

Президент трех основных союзов страховщиков Юргенс покинет эти посты
Пандемия коронавируса

Показатель заболеваемости COVID-19 в РФ за неделю вырос более чем на 38%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });