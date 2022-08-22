Путин назвал убийство Дарьи Дугиной подлым преступлением

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Убийство журналистки Дарьи Дугиной было подлым и жестоким преступлением, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Подлое, жестокое преступление оборвало жизнь Дарьи Дугиной - светлого, талантливого человека с настоящим русским сердцем - добрым, любящим, отзывчивым и открытым", - говорится в его телеграмме соболезнований родителям журналистки - общественному деятелю Александру Дугину и Наталье Мелентьевой.

Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

По словам Путина, Дугина "честно служила людям, Отечеству, делом доказывала, что значит быть патриотом России"

"Память о Дарье Дугиной навсегда сохранят близкие и друзья, ее единомышленники и соратники", - выразил уверенность глава государства.

Автомобиль Дугиной был взорван вечером в субботу в районе поселка Большие Вяземы Московской области. Девушка погибла на месте. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело. В ведомстве отмечали, что убийство носит заказной характер.

ФСБ в понедельник объявила о раскрытии убийства Дугиной. По данным ФСБ, преступление подготовили и совершили украинские спецслужбы.