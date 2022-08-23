Академик РАН не ждет повторного перехода на удаленку из-за роста COVID-заболеваемости

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Академик - секретарь отделения медицинских наук РАН Владимир Стародубов не ожидает повторения перехода на дистанционный режим работы из-за роста заболеваемости новым штаммом коронавируса.

"Так называемая удаленка вводилась ранее из-за сильного распространения первых штаммов и из-за нехватки медицинских площадей. Сейчас этой проблемы нет. Кроме того, сейчас создаются вакцины под новые штаммы", - сказал он "Интерфаксу".

По словам ученого, тяжесть процесса заболевания, как показывает опыт, при новом штамме намного слабее, и "смертность исчисляется десятками, а не сотнями и тысячами как ранее". "В крайнем случаем там, где заболеваемость будет повышаться, в тех регионах будут вводить масочный режим", - сказал он.

"У нас везде сохранились инфекционные больницы, которые были открыты под коронавирус, а это десятки тысяч новых коек, остался хорошо подготовленный врачебный персонал. И если, не дай бог, будет нарастать процесс заболеваемости и появится большое количество нуждающихся в госпитализации, то проблем с этим не будет", - отметил Стародубов.

Отвечая на один из вопросов, он отметил, что в европейских странах увеличивается не число госпитализаций заболевших новым штаммом, а количество инфицированных. "Число госпитализированных, к счастью, пока не растет", - констатировал академик.

Если раньше, сказал он, 40% заболевших требовалось госпитализировать, то сейчас этот процент не превышает и шести.

Накануне стало известно, что показатель заболеваемости COVID-19 в РФ на 100 тыс. населения за прошедшую неделю увеличился на 38,4% по сравнению с предыдущей.

"Увеличение заболеваемости отмечено в 85 субъектах РФ, в том числе в 23 регионах увеличение заболеваемости более чем в среднем по стране", - сообщал оперативный штаб.

Рост показателя заболеваемости COVID-19 отмечается в РФ восьмую неделю подряд. На минувшей неделе было отмечено резкое увеличение числа новых случаев, приблизившихся к более 40 тыс. за сутки.