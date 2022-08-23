В России за сутки COVID-19 заболели почти 31 тыс. человек

Количество случаев заражения снижается вторые сутки подряд

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в РФ превысил 30,9 тысячи случаев, госпитализированы более 4 тысяч заболевших, скончались за сутки 69 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

"По состоянию на 23 августа в РФ выявлено 30 967 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 4 063 человека и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 138,4%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 76 субъектах РФ. Снижение произошло в восьми регионах страны. Ситуация осталась без изменений в одном российском субъекте.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России был зарегистрирован 33 061 заболевший, число новых случаев заражения COVID-19 уменьшилось на 2 364. Снижение числа выявлений отмечается вторые сутки подряд после значительного роста заболевших на прошлой неделе.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 69 человек, накануне штаб сообщал о 57 умерших.

"Выздоровели за сутки 30 869 человек, или на 38,5% больше в сравнении с 22 августа", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 19 142 362 случая заражения коронавирусом, 383 686 умерших и 18 367 916 выздоровевших.

В России с июля идет подъем заболеваемости COVID-19. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что рост происходит на фоне появления новых более заразных подвариантов коронавируса. В свою очередь в ведомстве уточнили, что это связано с увеличением в штаммовом составе доли новых подвариантов "омикрона" ВА.4 и ВА.5, для которых характерна большая заразность.

При этом, как подчеркивали в Роспотребнадзоре, существенное изменение числа тяжелых случаев и госпитализаций из-за распространения новых подвариантов маловероятно, возвращать коронавирусные ограничения на федеральном уровне необходимости нет.

16 августа ведомство сообщило, что из-за роста заболеваемости COVID-19 в регионы направлено письмо с рекомендациями ввести ношение масок в общественных местах и на транспорте. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко вновь призвал граждан пройти вакцинацию.