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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

Заболеваемость COVID-19 в Петербурге за неделю увеличилась почти вдвое

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Более 40,3 тысячи человек заразились коронавирусом в Санкт-Петербурге с 15 по 21 августа, сообщается в телеграм-канале правительства города в понедельник.

Из опубликованной статистики следует, что в июне заболеваемость за неделю не превышала 1,8 тыс. человек. С 25 по 31 июля в городе заразились 8,9 тыс. человек, с 8 по 14 августа - 22,6 тыс. человек.

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Как сообщалось, заболеваемость COVID-19 в Петербурге растет с начала июля. В первые числа месяца число новых зарегистрированных случаев не превышало 250 в сутки. За последние сутки выявлено 4 410 заразившихся.

В Петербурге развернуто 2 768 коек для коронавирусных больных.

Абсолютный рекорд заболеваемости в Петербурге за все время пандемии был достигнут 11 февраля 2022 года. Тогда сообщалось о 22 070 случаях коронавируса за сутки.

Хроника 09 января 2020 года – 22 августа 2022 годаПандемия коронавируса
Петербург коронавирус
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