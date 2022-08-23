Роспотребнадзор счел, что усиливать меры по COVID в школах к 1 сентября не нужно

Фото: Виталий Невар/ТАСС

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - С началом учебного года в школах нет необходимости вводить дополнительные противоэпидемиологические меры, в том числе связанные c коронавирусной инфекцией, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день введение дополнительных противоэпидемических мер в школах не требуется", - сказала Попова не селекторном совещании с руководителями территориальных органов и учреждений ведомства по субъектам РФ. Ее слова во вторник приводит пресс-служба ведомства.

В пресс-службе уточнили, что на совещании обсуждались вопросы готовности школ к началу учебного года и ситуация с COVID-19.

В связи с этим глава Роспотребнадзора отметила, что территориальным органам ведомства "следует обратить особое внимание на готовность (...), на соблюдение всех действующих санитарных и противоэпидемических требований".

С июля в РФ наблюдается подъем заболеваемости COVID-19, что связано с увеличением в штаммовом составе доли новых подвариантов "омикрона" ВА.4 и ВА.5, для которых характерна большая заразность.

По данным оперштаба, за минувшие сутки COVID-19 в РФ заболел 33 061 человек.