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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

Губернатор Севастополя сообщил, что в городе снова работает ПВО

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Система противовоздушной обороны отработала в понедельник вечером в Севастополе, по предварительным данным, сбит беспилотник, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"В 18.15 в районе Верхнесадового сработала ПВО. Был сбит объект. На большой высоте, поэтому звук был слышен в разных частях города. Предварительно - снова беспилотник. Сохраняем спокойствие, город под надёжной защитой", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Последние три дня в республике Крым и Севастополе сообщалось о работе ПВО. Местные власти говорили об атаке небольших беспилотников и поражении всех целей. Один из БПЛА сбит над штабом Черноморского флота России в Севастополе, он упал на крышу здания и загорелся.

С 31 июля в Севастополе действует высокий, "желтый", уровень террористической опасности.

Севастополь Михаил Развожаев
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