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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:45

В небе над Севастополем сбили беспилотник

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Системы противовоздушной обороны в Севастополе во вторник днем сбили беспилотник, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Над морем отработали системы ПВО. Сбили БПЛА", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Последние несколько дней в республике Крым и Севастополе сообщается о работе ПВО. Местные власти говорили об атаке небольших беспилотников и поражении всех атакующих целей. Один из БПЛА в минувшие выходные был сбит над штабом Черноморского флота России в Севастополе, он упал на крышу здания и загорелся.

С 31 июля в Севастополе действует высокий, "желтый" уровень террористической опасности.

Севастополь Михаил Развожаев
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