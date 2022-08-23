В небе над Севастополем сбили беспилотник

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Системы противовоздушной обороны в Севастополе во вторник днем сбили беспилотник, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Над морем отработали системы ПВО. Сбили БПЛА", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Последние несколько дней в республике Крым и Севастополе сообщается о работе ПВО. Местные власти говорили об атаке небольших беспилотников и поражении всех атакующих целей. Один из БПЛА в минувшие выходные был сбит над штабом Черноморского флота России в Севастополе, он упал на крышу здания и загорелся.

С 31 июля в Севастополе действует высокий, "желтый" уровень террористической опасности.