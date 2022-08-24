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Туроператоры не заметили отказов отдыхающих от поездок в Рязанскую область

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Туристы из других регионов не отказываются от поездок в Рязанскую область, где с 22 августа введен режим ЧС из-за лесных пожаров, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Принимающие туроператоры не зафиксировали отказов от поездок из-за пожаров нет, автобусные группы приезжают в обычном режиме и плановом объеме. По информации Тюриной, в самой Рязани сейчас задымления нет и гарью не пахнет.

"В этом году в Рязань заходит намного больше круизных теплоходов. Турпоток в регион вырос в два раза по сравнению с прошлым годом, в первую очередь за счет круизных пассажиров, - рассказала пресс-секретарь РСТ. - Традиционно туристы в регионе покупают обзорную экскурсию по Рязани, посещают Кремль, село Константиново, чуть реже востребованы выезды в древние города Скопин и Михайлов, села Пощупово и Солотча. В последнее время растет популярность Касимова".

По подсчетам принимающих туроператоров, в область стало приезжать больше самостоятельных туристов, которые заказывают у местных компаний только экскурсионное обслуживание. Наиболее востребованы двухдневные туры на выходные.

Лесные пожары продолжаются в Рязанской области с начала августа. Особенно тяжелая ситуация сложилась к востоку от Рязани, в Окском заповеднике и национальном парке "Мещерский".

Лесные пожары в Рязанской области

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В Рослесхозе обвинили рязанских чиновников в сокрытии реальных масштабов пожаров, "что не позволило вовремя нарастить федеральные силы". Московская группа специалистов дополнительно направлена на место.
РСТ Рязанская область Рязань Касимов Ирина Тюрина Окский заповедник Мещера
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