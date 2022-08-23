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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:16

В Рязанской области в среду намерены остановить распространение огня пожаров на север

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Распространение природных пожаров в Рязанской области в северном направлении предположительно будет остановлено в среду, сообщил во вторник в своем телеграмм-канале врио губернатора региона Павел Малков.

"Рассчитываем, что завтра полностью остановим распространение огня в северном направлении. Распространение на юг и на запад уже практически остановлено", - отметил Малков.

По его словам, в настоящее время огонь пытается продвинуться в основном северном направлении, в районе населенных пунктов Голованово и Ольгино. Поэтому именно здесь усилена группировка сил по ликвидации пожара. На пути огня прокладываются минерализованные полосы и эта работа будет продолжена и ночью.

Глава региона добавил, что сейчас прорабатываются планы локализации и дальнейшего полного тушения пожаров. Все необходимые силы для этого собраны, все ведомства работают в тесной координации.

Как сообщалось, в Рязанской области из-за природных пожаров введен режим ЧС.

Площадь активного горения по состоянию на вторник составляет 183 га. К тушению пожаров привлечено более 9,2 тыс. человек и 1,7 тыс. единиц техники.

Рязанская область
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