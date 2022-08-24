Глава Рязанской области заявил, что пожары в регионе могут потушить за одну-две недели

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Врио губернатора Рязанской области Павел Малков в среду доложил президенту России Владимиру Путину о сроках ликвидации природных пожаров в регионе.

"Как говорят специалисты, если не вмешаются какие-то новые природные факторы, то пожар будет локализован в течение 2-3 дней и ликвидирован в срок от одной до двух недель", - сказал Малков в ходе совещания по вопросу ликвидации природных пожаров.

По его данным, к настоящему времени основной пожар в Рязанской области прошел около 12 тыс. га, площадь активного горения составляет около 180 га.

Тушение затрудняет крайне неблагоприятная погода - температура доходит до 33 градусов, сильный ветер - до 18 метров в секунду, отметил глава региона.

Врио губернатора доложил, что все службы выполняют свою работу по согласованному плану.

Всего в тушении пожара сейчас задействованы около 9,5 тыс. человек, основная часть группировки сформирована при помощи правительства Москвы. Также задействованы 15 воздушных судов: семь самолетов и восемь вертолетов. Они работают по самым напряженным точкам.

В Рязанской области из-за природных пожаров установлен режим ЧС.