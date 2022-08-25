Суд в Екатеринбурге изберет меру пресечения экс-мэру Ройзману днем в четверг

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга изберет в четверг меру пресечения Евгению Ройзману, задержанному накануне по подозрению в дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщила "Интерфаксу" его помощница Лейла Гусейнова.

"(Заседание состоится - ИФ) в 13:00", - сказала собеседница агентства.

Ройзман был задержан в среду в Екатеринбурге на 48 часов в рамках уголовного дела по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ). По словам его адвоката Владислава Идамжапова, первоначально у его подзащитного был статус подозреваемого, но впоследствии он был изменен, на какой - защитник не уточнил.

"Были обыски. Ничего запрещенного законом не было найдено. Никаких документов он не подписывал. Состояние моральное - нормальное", - сообщал журналистам Идамжапов.

Весной Октябрьский суд Екатеринбурга назначил Ройзману три штрафа по 50 тысяч рублей по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). Поводом стали пост и размещение ссылки в соцсети, а также видеозапись на одном из популярных сервисов. Защита обжаловала данное решение, но облсуд счел все штрафы законными.