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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:11

Патрушев сообщил о подготовке Западом восьмого пакета санкций против России

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Запад стремится нанести максимальный ущерб экономике России и готовит восьмой пакет санкций, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"В условиях экономической войны, развязанной коллективным Западом против России, усиливаются угрозы экономической безопасности. Недружественными странами уже введено семь пакетов разного рода санкций, нацеленных на нанесение максимального ущерба экономике России, и готовится восьмой", - сказал Патрушев в четверг в Петрозаводске на совещании по вопросам экономической безопасности Карелии.

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"Необходимо учесть риски, связанные с мерами недружественных стран по ограничению доступа промышленных предприятий к современным технологиям и заёмным средствам, а также по прекращению поставок импортных комплектующих и программного обеспечения, что значительно может осложнить ритмичную работу предприятий и обострить ситуацию на рынке труда", - сказал секретарь Совбеза РФ.

Патрушев заявил, что на федеральном уровне реализуются специальные экономические меры для поддержки российских граждан и бизнеса, создана правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. По его словам, выполняется план первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях санкций.

"Аналогичная работа должна быть организована и на региональном уровне", - сказал Патрушев.

Николай Патрушев Совбез РФ
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