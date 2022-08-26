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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:25

ФСБ задержала в Курске украинца, собиравшего сведения об объектах Минобороны РФ

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в Курске гражданина Украины, работающего на военную разведку.

Задержанный украинец проживал в Курске, он являлся агентом Главного управления разведки Министерства обороны Украины, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

Мужчина подозревается в причастности к сбору и передаче по заданию иностранной разведке сведений об объектах Министерства обороны РФ "для использования их против безопасности Российской Федерации", заявили в ЦОС.

В отношении задержанного возбуждено дело о шпионаже.

По месту проживания мужчины изъяты специальные технические средства, переданные ему украинской спецслужбой.

"В персональном компьютере и мобильном телефоне обнаружены специальная литература по снайперской подготовке, выживанию, партизанской войне, разведывательно-диверсионной деятельности и работе спецслужб", - сообщили в ФСБ.

По статье о шпионаже задержанному грозит наказание до 20 лет.

В ФСБ не раскрыли личность задержанного и не привели других подробностей спецоперации.

ФСБ Украина Курск
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