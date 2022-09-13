В Подмосковье задержан топ-менеджер авиазавода, передавший секретные сведения Украине

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в Подмосковье директора по качеству авиационного завода, передавшего на Украину фотографии чертежей деталей авиатехники, возбуждено дело о государственной измене.

Установлено, что житель Подмосковья, "имея допуск к технической документации с грифом "совершенно секретно", снял на мобильный телефон "фрагменты чертежей деталей боевой авиационной техники, после чего посредством электронных каналов связи передал указанные материалы гражданину Украины - сотруднику "Одесского авиационного завода", сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ во вторник.

В спецслужбе заявили, что возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 275 УК России - "Государственная измена".

Максимальное наказание по этой статье - 20 лет колонии.

В ФСБ сообщили, что подозреваемый арестован.

"Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются", - сообщили в спецслужбе.