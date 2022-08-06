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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Арестован сторонник украинских радикалов, готовивший теракты в Карачаево-Черкесии

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Горсуд Черкесска арестовал на два месяца - до 4 октября - сторонника запрещенного в РФ экстремистского "Правого сектора", готовившего террористические нападения, сообщили "Интерфаксу" в УФСБ России по Карачаево-Черкесии в субботу.

Ранее ФСБ сообщила, что в столице Карачаево-Черкесской республики задержан местный житель - гражданин РФ, 1992 года рождения, планировавший совершить теракты в отношении сотрудников республиканских правоохранительных органов и военнослужащих.

Задержанный признал, что планировал совершить теракты у зданий прокуратуры и военкомата в Черкесске.

По адресу его проживания, а также в оборудованном им тайнике были обнаружены два самодельных взрывных устройства мощностью около трех килограммов в тротиловом эквиваленте каждое, компоненты для изготовления СВУ, а также схемы подходов к зданиям прокуратуры и военкомата.

Кроме того, в средствах связи задержанного была обнаружена переписка с активными участниками "Правого сектора", изобличающая его преступные намерения.

Следственным подразделением ФСБ России возбуждено и расследуется уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту (ч. 1 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ) и участии в экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ).

Черкесск
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