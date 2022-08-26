МИД РФ приостановил с 26 августа выдачу биометрических загранпаспортов

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В МИД РФ сообщили о приостановке с 26 августа приёма заявлений о выдаче гражданам РФ заграничных паспортов нового поколения (сроком действия 10 лет).

"С 26 августа временно прекращается приём заявлений о выдаче паспортов нового поколения (сроком действия 10 лет). Оформление паспортов сроком действия 5 лет продолжится без изменений в установленном порядке в качестве первичного, взамен действующего, использованного, утраченного либо испорченного", - говорится в сообщении на сайте консульского департамента МИД РФ.

В ведомстве отметили, что о возобновлении приема будет сообщено дополнительно на сайте www.kdmid.ru и сайтах дипломатических представительств Российской Федерации за рубежом.

Отмечается, что прием посетителей по вопросу оформления заграничных паспортов, а также выдача готовых заграничных паспортов производится только по предварительной записи через представителей зарегистрированных в МИД России организаций.

Тем временем временно недоступны и разделы по оформлению паспортов, регистрации и приглашений на въезд в РФ на портале Госуслуг.

При переходе в подразделы вкладки "Паспорта. Регистрация" пользователю сообщают о невозможности оформления заграничного и российского паспортов, регистрации по месту жительства или пребывания, а также приглашения на въезд в РФ.

"Сервис МВД не отвечает. Попробуйте подать заявление позже", - говорится в уведомлении на сайте.