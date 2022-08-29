ФСБ заявила еще об одном участнике убийства Дарьи Дугиной

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о еще одном участнике убийства российской журналистки Дарьи Дугиной, украинце Богдане Цыганенко.

"Убийство Дугиной вместе с Вовк (гражданка Украины Наталья Вовк, которую ФСБ ранее назвала исполнительней убийства - ИФ) готовил в Москве еще один член украинской диверсионно-террористической группы, гражданин Украины Цыганенко Богдан Петрович, 1978 г.р., который прибыл в Россию транзитом через Эстонию 30 июля 2022 года и покинул территорию России за день до совершения подрыва Дугиной", - сообщил в понедельник Центр общественных связей ФСБ.

В спецслужбе заявили, что Цыганенко "обеспечил Вовк поддельными автомобильными номерами и документами на имя реально существующей гражданки Республики Казахстан Юлии Зайко, а также совместно с Вовк осуществил сборку самодельного взрывного устройства в арендованном гараже на юго-западе Москвы".

В ФСБ сообщили, что по результатам изучения камер видеонаблюдения, "документально подтверждено, что исполнительница преступления гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, 1979 г.р., лично осуществляла наблюдение за Дугиной на автостоянке для гостей фестиваля "Традиция".

"Убедившись, что Дугина выехала с фестиваля, Вовк проследовала за ней на автомашине "Mini Cooper" и привела в действие самодельное взрывное устройство", - заявили в ФСБ.

Автомобиль Дугиной был взорван вечером 20 августа в районе поселка Большие Вяземы Московской области. Девушка погибла на месте. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело. В ведомстве отмечали, что преступление носит заказной характер.

Позднее ФСБ РФ объявила, что убийство Дугиной раскрыто. В ФСБ заявили, что преступление спланировано украинскими спецслужбами. "Исполнителем является гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, 1979 года рождения, которая прибыла в Россию 23 июля 2022 года вместе с дочерью Шабан Софией Михайловной, 2010 года рождения", - сообщили в ФСБ.

В ЦОС отметили, что после совершения преступления "Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию".