Глава Минздрава призвал россиян носить маски и ревакцинироваться

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Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал граждан России на фоне подъема заболеваемости коронавирусом носить маски в общественных местах и своевременно ревакцинироваться.

"Сейчас идет период подъема заболеваемости новой коронавирусной инфекции, поэтому очень важно, чтобы мы все-таки сегодня соблюдали масочный режим и своевременно ревакцинировались", - сказал Мурашко в ходе посещения Клинического медицинского центра города Читы во вторник.

Глава Минздрава РФ особенно призвал пройти ревакцинацию людей старше 50 лет и пациентов, имеющих хронические заболевания.

Показатель заболеваемости COVID-19 в РФ на 100 тыс. населения за прошедшую неделю увеличился на 49,2% по сравнению с предыдущей, при этом показатель госпитализации за аналогичный период вырос на 29,8%, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в минувший понедельник.