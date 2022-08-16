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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:27

Глава Минздрава призвал россиян носить маски и ревакцинироваться

Глава Минздрава призвал россиян носить маски и ревакцинироваться
Фото: АР/ТАСС

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал граждан России на фоне подъема заболеваемости коронавирусом носить маски в общественных местах и своевременно ревакцинироваться.

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"Сейчас идет период подъема заболеваемости новой коронавирусной инфекции, поэтому очень важно, чтобы мы все-таки сегодня соблюдали масочный режим и своевременно ревакцинировались", - сказал Мурашко в ходе посещения Клинического медицинского центра города Читы во вторник.

Глава Минздрава РФ особенно призвал пройти ревакцинацию людей старше 50 лет и пациентов, имеющих хронические заболевания.

Показатель заболеваемости COVID-19 в РФ на 100 тыс. населения за прошедшую неделю увеличился на 49,2% по сравнению с предыдущей, при этом показатель госпитализации за аналогичный период вырос на 29,8%, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в минувший понедельник.

Хроника 09 января 2020 года – 16 августа 2022 годаПандемия коронавируса
Минздрав РФ Михаил Мурашко коронавирус
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