Politico сообщило об отсутствии в ЕС единой позиции о визах для россиян

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В Евросоюзе по-прежнему не все страны считают целесообразным введение полного запрета на выдачу виз гражданам России, пишет Politico со ссылкой европейских чиновников.

Издание напоминает, что в Праге проходит неформальная встреча глав МИД и Министерств обороны стран ЕС и 30 августа министры должны обсудить дальнейшие шаги в отношении России. Ряд стран восточной Европы предложили прекратить выдавать россиянам туристические визы, чтобы лишить состоятельных граждан страны возможности отдыхать в привычных им странах, но не все страны ЕС с этим согласны.

"Даже такая относительно недорогая и малорискованная инициатива вызывает мало интереса у Европы, не говоря уже о более жестких новых мерах", - пишет издание.

Предполагается, что участники встречи договорятся замедлить процесс выдачи виз россиянам и сделать визы более дорогими. Перед заседанием Франция и Германия распространили документ, в котором указали, что запрет на выдачу виз только изолирует россиян.

"Нам нужно стратегически бороться за "сердца и умы" российского населения, по крайней мере, в тех сферах, которые еще не полностью отдалились от Запада", - цитирует Politico это сообщение. Одновременно Берлин и Париж призывают ЕС расширять санкции против российской политической, военной и экономической элиты.

Страны ЕС "ограничены в пространстве для маневра" в вопросе новых ограничений против России, поскольку в Европе растет обеспокоенность из-за роста инфляции и цен на энергоносители, добавляет издание.

"Просто почти все варианты уже использованы, и сейчас, правда, сложно найти эффективные меры, которые не будут болезненными для нас", - заявил газете европейский дипломат.

Ранее сообщалось, что в ЕС решили приостановить упрощенный визовый режим с Россией.