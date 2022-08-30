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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:36

Песков допустил возможность обсуждения Брюсселем отмены виз для туристов из РФ

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В Кремле полагают, что Брюссель может обсудить возможность отмены туристических виз для россиян.

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"Набор иррациональностей, граничащих с безумием, конечно, к сожалению, допускает возможность того, что подобные решения могут обсуждаться", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что главы МИД стран ЕС намерены обсудить вопрос отмены туристических виз для граждан России.

По словам представителя Кремля, "шаг за шагом, к сожалению, и Брюссель, и отдельные европейские столицы демонстрируют абсолютное отсутствие разума".

"Это выражается и в таких антироссийских порывах, порывах просто ненависти к нашей стране, в абсолютно нерациональных и даже абсурдных действиях в энергетическом плане, за которые приходится расплачиваться населению европейских стран, стран ЕС, Великобритании и так далее, но которые хорошо позволяют зарабатывать, например, компаниям из США", - пояснил Песков.

В ответ на просьбу уточнить, какие меры может предпринять Россия, Песков сказал: "Мы пока не знаем, на какие меры потребуется отвечать".

О возможности запрета на выдачу шенгенских виз россиянам ранее заговорили в Эстонии, Финляндии, Латвии и Литве, однако единого мнения в ЕС на этот счет нет - Германия, наравне с Грецией и Кипром, выразила несогласие с призывами ряда других стран ЕС запретить выдачу виз гражданам России.

Газета Financial Times 28 августа написала, что главы МИД стран Евросоюза планируют поддержать приостановку действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией, чтобы снизить количество выдаваемых россиянам шенгенских виз.

Ожидается, что визовый вопрос главы МИД стран ЕС обсудят 30-31 августа в Праге на неформальной встрече (Гимних).

Дмитрий Песков
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