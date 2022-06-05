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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Патриарх Кирилл выразил надежду на включение основ православия в программу школ

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Православная церковь должна больше работать с молодежью, вести диалог с системой образования, чтобы всем детям в общеобразовательной школе преподавали основы православия, заявил во время визита в Полоцк Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

По мнению главы РПЦ, великий дар православной веры необходимо укреплять в сердцах людей, особенно молодежи, которая находится под воздействием современного информационного потока, а у большинства представителей подрастающего поколения не выработалось критическое отношение ко всему, что доходит до них из интернета. Важно больше работать с молодежью, развивать и поддерживать воскресные школы, строить взаимоотношения с системой образования, чтобы и в общеобразовательной школе преподавали основы православия.

"Это нужно, чтобы дети могли приобщаться к самому главному, на чем основывается, в том числе, и подлинный патриотизм, - любви к Отечеству. Не может христианин, которого Господь призывает любить ближнего, не любить свою страну, свой народ", - заявил предстоятель РПЦ, слова которого цитирует госагентство БелТА.

Ранее пресс-служба Белорусской православной церкви сообщила о намерении патриарха принять участие в праздновании 1030-летия православия в Белоруссии. В первый день визита патриарх принял участие в церемонии возложения венка к монументу Победы в Минске, вечером возглавил богослужение в Свято-Духовом кафедральном соборе белорусской столицы.

Основные торжества проходят 5 июня в Полоцке, где состоялась божественная литургия в Крестовоздвиженском соборе Спасо-Евфросиниевского монастыря, которую возглавил патриарх, а сослужил ему весь белорусский епископат и члены Синода РПЦ.

Как сообщил сайт РПЦ, 6 июня состоится встреча предстоятеля РПЦ с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Патриарх Кирилл Белоруссия
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