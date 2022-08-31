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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:05

В Минпросвещения заверили, что не запретят в школах языки "недружественных стран"

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В российских школах не планируют отменить изучение языков "недружественных стран", сказала замминистра просвещения Татьяна Васильева, отвечая на вопросы участников IX Общероссийского родительского собрания.

"Иностранный язык (в России) изучается неплохо, стандарт продолжаем соблюдать, иностранный язык - часть стандарта, отменять не планируем, - сказала она. - Изучение иностранного языка полезно, так как формирует новые нейронные связи (...), и это часть образовательного стандарта в обязательной его части".

Ранее на этом же собрании глава Минпросвещения Сергей Кравцов объявил, что изменены санитарные правила и теперь школьникам будет запрещено пользоваться мобильными телефонами на уроках. Запретить телефоны на занятиях 30 августа на московском педсовете предложил помощник президента, бывший министр культуры Владимир Мединский.

Также 31 августа министр просвещения предложил обсудить с родителями, нужно ли вводить обязательную школьную форму во всех школах.

Минпросвещения Татьяна Васильева Сергей Кравцов
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