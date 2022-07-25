Леонида Гозмана отпустили из СК после задержания

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Общественного деятеля Леонида Гозмана (признан в РФ СМИ-иноагентом - ИФ), который ранее в понедельник был задержан в Москве, отпустили из Следственного комитета. Об этом сообщил "Интерфаксу" его адвокат Михаил Бирюков.

"Леонида Гозмана отпустили из СК, нам также там сказали, что с него снимут федеральный розыск в ближайшее время", - сказал адвокат.

При этом он отметил, что уголовное дело о неподаче уведомления о полученном гражданстве Израиля пока не прекращено.

Ранее в понедельник сообщалось о задержании Гозмана в Москве из-за объявления его в федеральный розыск. Адвокат Бирюков пояснил "Интерфаксу", что оснований для объявления его подзащитного в розыск – нет. После этого Гозман был доставлен в Следственный комитет РФ.

В базе разыскиваемых лиц МВД РФ есть карточка Гозмана.

15 июля Гозман уже был задержан, его допросили в Следственном комитете в качестве подозреваемого по уголовному делу о неподаче уведомления о полученном гражданстве Израиля, после чего он был отпущен.