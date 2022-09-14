Суд вновь арестовал Гозмана на 15 суток за отождествление СССР и нацистской Германии

Леонид Гозман в Тверском районном суде Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы назначил административный арест на 15 суток общественному деятелю Леониду Гозману (признан в РФ СМИ-иноагентом) за публичное отождествление СССР и нацистской Германии.

Об этом сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Он признан виновным по части 1 статьи 13.48 КоАП (нарушение запрета отождествления руководства СССР с руководством Германии или отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии).

Претензии к Гозману связаны с постом 2013 года в ЖЖ.

30 августа Тверской суд уже назначал политику наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток за аналогичное правонарушение. Поводом к привлечению Гозмана к ответственности тогда стал пост в Facebook (информресурс запрещенной в РФ экстремистской организации), в котором он оценивал руководителей СССР и нацистской Германии.

Гозман - известный общественный деятель. Занимал руководящие должности в РАО "ЕЭС России" и госкорпорации "Роснано", входил в руководство партии "Союз правых сил" (СПС). В мае 2022 года был внесен Минюстом РФ в реестр СМИ - иностранных агентов.