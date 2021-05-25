Леонид Гозман оштрафован за участие в акции 21 апреля

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В Москве Гагаринский суд оштрафовал политика Леонида Гозмана на 20 тысяч рублей за участие в несогласованной акции в поддержку Алексея Навального 21 апреля.

Как сообщил "Интерфаксу" сам политик, он признан виновным по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения масосовой акции). Решение суда он скоро обжалует.

В Москве несогласованная акция 21 апреля прошла почти без задержаний, однако ее предполагаемых участников стали задерживать позднее.

Гозмана полицейские задержали 26 апреля. Его доставили в отдел полиции "Гагаринский" и показали видеозапись, на которой он находится на Тверской улице во время несанкционированной акции. Ближе к полуночи того же дня его отпустили из полиции с административным протоколом.