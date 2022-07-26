Источник сообщил, что новый глава "Роскосмоса" не давал приказ уволить Ивана Сафронова

Иван Сафронов в Первом апелляционном суде Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов не давал распоряжений об увольнении Ивана Сафронова, который арестован по делу о государственной измене, сообщил "Интерфаксу" источник в госкорпорации.

"Уверен, это сейчас вообще за периметром его внимания. Перед Борисовым сейчас задачи, мягко говоря, другого масштаба, - сообщил собеседник агентства.

Он заявил, что Сафронов может быть уволен либо после вступления в силу приговора суда, либо по его собственному заявлению, однако ни от него, ни от его адвокатов документов об увольнении не поступало.

Источник сообщил, что с момента ареста Сафронов не получает зарплату в "Роскосмосе".

"Сафронов остается сотрудником госкорпорации, но зарплату не получает, поскольку в табеле учета рабочего времени Сафронова И.И. проставляются неявки", - сказал собеседник агентства.

Он заявил, что в случае вынесения приговора суда и вступления его в законную силу Сафронов будет уволен по пункту 4 части первой статьи 83 Трудового кодекса - "в связи с осуждением к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу".

Сафронову вменяются два эпизода государственной измены (ст. 275 УК). Остающийся в должности советника генерального директора "Роскосмоса" по информационной политике журналист находится под арестом с 7 июля 2020 года.

До работы в "Роскосмосе" Сафронов был корреспондентом в газетах "Коммерсант" и "Ведомости", специализировался, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.