В РФ коронавирусом за сутки заразились более 46 тыс. человек

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 46 тыс. случаев, что почти на 9 тыс. больше, чем днем ранее, скончались 92 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

"В РФ выявлен 46 321 новый случай COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 4 232 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 9,4%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 34 субъектах РФ, снижение этого показателя произошло в 48 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в трех субъектах, уточнили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 37 067 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 выросло на 9 254. Показатель заболеваемости за сутки держится на уровне значений середины марта, когда 12 марта было выявлено более 48 тыс. заболевших, но тогда распространение болезни сокращалось, сейчас же идет подъем.

Количество госпитализированных за сутки ниже, чем в марте, когда регистрировалось схожее число заболевших.

Смертность от COVID-19 в августе значительно ниже, чем в марте: 12 марта от коронавируса умерли 630 пациентов, в то время как за минувшие сутки скончались 92 человека, накануне сообщалось о 94 умерших.

"Выздоровели за сутки 39 054 человека, или на 6,3% больше в сравнении с 30 августа", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 19 528 969 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 384 346 умерших и 18 596 634 выздоровевших.

В России с июля идет подъем заболеваемости COVID-19. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что рост происходит на фоне появления новых более заразных подвариантов коронавируса. В свою очередь в ведомстве уточнили, что это связано с увеличением в штаммовом составе доли новых подвариантов "омикрона" ВА.4 и ВА.5, для которых характерна большая заразность.

При этом, как подчеркивали в Роспотребнадзоре, существенное изменение числа тяжелых случаев и госпитализаций из-за распространения новых подвариантов маловероятно, возвращать коронавирусные ограничения на федеральном уровне необходимости нет.

Между тем 16 августа ведомство сообщило, что из-за роста заболеваемости COVID-19 в регионы направлено письмо с рекомендациями ввести ношение масок в общественных местах и на транспорте. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко вновь призвал граждан пройти вакцинацию.