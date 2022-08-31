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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:39

В Минздраве не увидели оснований для повторного перехода на "удаленку" в РФ из-за COVID-19

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В России в настоящее время нет оснований для введения на федеральном уровне дистанционного режима работы и обучения из-за эпидемиологической ситуации, связанной с COVID-19, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов.

Он отметил, что количество новых случаев заболевания коронавирусом в разных регионах страны значительно отличается.

"С июля 2022 года в России отмечается рост заболеваемости COVID-19. Как и в предыдущие периоды подъемов заболеваемости, количество новых случаев COVID-19 в разных регионах страны значительно отличается. В настоящее время нет оснований для повторного введения на федеральном уровне таких значимых ограничительных мероприятий как перевод на дистанционную работу и дистанционное обучение", - сказал Чуланов журналистам.

Специалист напомнил, что соблюдение масочного режима является обязательным в медицинских организациях и учреждениях социального обслуживания с круглосуточным пребыванием пациентов.

"Ношение масок или респираторов в общественных местах сегодня может быть рекомендовано людям пожилого возраста и лицам с хроническими заболеваниями. В отдельных российских регионах в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по COVID-19 приняты решения об обязательном ношении масок в общественных местах", - отметил он.

Также Чуланов напомнил, что в настоящее время важно продолжать соблюдать рекомендации по вакцинации против COVID-19 через шесть месяцев после перенесенного заболевания или предыдущей вакцинации (ревакцинации).

Ранее в СМИ со ссылкой на руководителя отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александра Бутенко сообщалось, что из-за роста заболеваемости коронавирусом в России и риска увеличения числа заболевших осенью нужно вернуть дистанционный режим работы и обучения. Также Бутенко призвал ввести обязательный масочный режим.

Хроника 09 января 2020 года – 31 августа 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус Владимир Чуланов
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