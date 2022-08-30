В РФ за сутки COVID-19 заболели более 37 тыс. человек

Умерли 94 пациента

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 37 тыс. случаев, что почти на 2,5 тыс. меньше, чем днем ранее, скончались 94 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

"В РФ выявлено 37 067 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 4 673 человека и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 135%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 78 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в шести регионах страны. Ситуация осталась без изменений в одном субъекте, уточнили в оперштабе. Накануне штаб сообщал о госпитализации 1 988 человек.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 39 658 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 2 591. При этом, показатель заболеваемости за сутки держится на уровне значений середины марта, когда 15 марта было выявлено почти 37 тыс. заболевших, но тогда распространение болезни сокращалось, сейчас же идет подъем.

Количество госпитализированных за сутки ниже, чем в марте, когда регистрировалось схожее число заболевших.

Смертность от COVID-19 в августе значительно ниже, чем в марте: 15 марта от коронавируса умерли 558 пациентов, в то время как за минувшие сутки скончались 94 человека, накануне сообщалось о 77 умерших.

"Выздоровели за сутки 36 729 человек, или на 47,6% больше в сравнении с 29 августа ", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 19 339 942 случая заражения коронавирусной инфекцией, 383 964 умерших и 18 482 325 выздоровевших.

Подъем заболеваемости коронавирусом в РФ

В России с июля идет подъем заболеваемости COVID-19. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что рост происходит на фоне появления новых более заразных подвариантов коронавируса. В свою очередь в ведомстве уточнили, что это связано с увеличением в штаммовом составе доли новых подвариантов "омикрона" ВА.4 и ВА.5, для которых характерна большая заразность.

При этом, как подчеркивали в Роспотребнадзоре, существенное изменение числа тяжелых случаев и госпитализаций из-за распространения новых подвариантов маловероятно, возвращать коронавирусные ограничения на федеральном уровне необходимости нет.

Между тем 16 августа ведомство сообщило, что из-за роста заболеваемости COVID-19 в регионы направлено письмо с рекомендациями ввести ношение масок в общественных местах и на транспорте. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко вновь призвал граждан пройти вакцинацию.