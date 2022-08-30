Минздрав счел необоснованным требование платно сдавать тест на COVID для госпитализации

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Требование платно сдавать ПЦР-тест на коронавирус для плановой госпитализации необоснованно; пациенты вправе сделать это бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава России.

Ранее, как сообщила газета "Коммерсантъ", Всероссийский союз пациентов обратился в Минздрав РФ с просьбой повлиять на больницы, которые при плановой госпитализации требуют результаты ПЦР-теста на коронавирус, но при этом не предлагают сдать его бесплатно по ОМС.

"Требование сдать ПЦР-тест для плановой госпитализации платно необоснованно. В этом случае гражданин вправе обратиться в ту страховую компанию, которая выдала ему полис ОМС, либо в территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ТФОМС) субъекта РФ, где оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава во вторник.

Отмечается, что представитель страховой медицинской организации или ТФОМС разъяснит порядок прохождения ПЦР-теста бесплатно либо свяжется с медорганизацией, требующей сдать ПЦР-тест платно, и напомнит ей об обязанности предоставить пациентам возможность пройти ПЦР-тестирование бесплатно по ОМС.

В пресс-службе сообщили, что средства на то, чтобы проводить ПЦР-тестирование бесплатно, выделены Минздравом РФ и поликлиникам, и больницам, а также должны выделяться субъектами России в достаточных для проведения необходимого количества исследований объемах.

Также в пресс-службе напомнили, что временные методические рекомендации Минздрава России, касающиеся порядка госпитализации в условиях распространения коронавируса, предписывают врачам при малейших подозрениях на COVID-19 направлять пациентов на ПЦР-тестирование.

"Пациент может нормально себя чувствовать и, тем не менее, являться носителем вируса SARS CoV 2. При любых косвенных признаках заболевания - покраснении глаз, повышенной утомляемости, вялости, сонливости, затрудненности носового дыхания, першении в горле - врачи предпочитают перестраховаться и убедиться в том, что пациент здоров, с помощью ПЦР-теста. Именно поэтому практически все граждане, направленные на плановую госпитализацию, сдают ПЦР-тест на COVID-19. Лучше лишний раз сделать анализ, чем занести опасную инфекцию в больницу", - отмечается в сообщении.