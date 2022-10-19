В России возбудили свыше 100 уголовных дел о дискредитации армии

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Глава МВД РФ Владимир Колокольцев сообщил о пресечении порядка 4,5 тысяч административных правонарушений, связанных с дискредитацией Вооруженных сил РФ.

"За дискредитацию Вооруженных сил, недостоверность сведений об их использовании пресечено 4,5 тысячи административных правонарушений. По нашим материалам возбуждено свыше 100 уголовных дел", - сообщил Колокольцев в рамках "правительственного часа" в Госдуме.