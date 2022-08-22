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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

В РПЦ поддержали инициативу Роскомнадзора исключить ЛГБТ-пропаганду через книги

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви приветствовали обращение Роскомнадзора в Российский книжный союз с просьбой исключить распространение книг с пропагандой ЛГБТ.

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"Поддерживаю данное обращение Роскомнадзора, призываю Российский книжный союз рассмотреть этот запрос как исходящий не только от федерального органа исполнительной власти, но и опирающийся на нравственный консенсус российского общества о недопустимости пропаганды явлений, подрывающих представление о семье как союзе мужчины и женщины", - написал в телеграм-канале замглавы синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

При этом он отметил, что такое представление о семье закреплено в Конституции России.

РПЦ Роскомнадзор Российский книжный союз
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