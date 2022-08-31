Медведев заявил, что Горбачев заложил основы для глобальных перемен

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Решения, которые принимал Михаил Горбачев, заложили основу для глобальных перемен в мире, считает зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

В телеграмме соболезнования в связи с кончиной Горбачева зампред Совбеза называет его ярким политиком, оказавшим серьезное влияние на ход истории человечества.

"Михаил Сергеевич принимал очень разные, весьма сложные решения в драматические периоды истории нашей страны. Внес свой вклад в развитие политической системы Союза ССР. Заложил основы для глобальных перемен во всем мире. Оценки и рекомендации Михаила Сергеевича, опиравшиеся на богатые знания и опыт, были актуальны и в новой России", - написал Медведев.

Он подчеркнул, что профессионализм, работоспособность и самоотдача Горбачева вызывали глубокое уважение коллег. Медведев также отметил значимые гуманитарные, просветительские и благотворительные проекты, которые осуществлял Горбачев.

Горбачев скончался 30 августа после тяжёлой и продолжительной болезни на 92-м году жизни.