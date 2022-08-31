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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Медведев заявил, что Горбачев заложил основы для глобальных перемен

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Решения, которые принимал Михаил Горбачев, заложили основу для глобальных перемен в мире, считает зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

В телеграмме соболезнования в связи с кончиной Горбачева зампред Совбеза называет его ярким политиком, оказавшим серьезное влияние на ход истории человечества.

"Михаил Сергеевич принимал очень разные, весьма сложные решения в драматические периоды истории нашей страны. Внес свой вклад в развитие политической системы Союза ССР. Заложил основы для глобальных перемен во всем мире. Оценки и рекомендации Михаила Сергеевича, опиравшиеся на богатые знания и опыт, были актуальны и в новой России", - написал Медведев.

Он подчеркнул, что профессионализм, работоспособность и самоотдача Горбачева вызывали глубокое уважение коллег. Медведев также отметил значимые гуманитарные, просветительские и благотворительные проекты, которые осуществлял Горбачев.

Горбачев скончался 30 августа после тяжёлой и продолжительной болезни на 92-м году жизни.

Ушел из жизни Михаил Горбачев

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Михаил Горбачев принимает участие в мероприятиях по случаю годовщины падения Берлинской стены. Ноябрь 2014 года.Тибетский духовный лидер Далай-лама и бывший президент СССР участвуют в дискуссии на 12-м Всемирном саммите лауреатов Нобелевской премии мира в концертном зале Чикагского симфонического оркестра в апреле 2012 годаБывший советский лидер и канцлер Германии Ангела Меркель на открытии фотовыставки "Михаил Горбачев. Из семейного альбома" в музее Кеннеди (Берлин) в феврале 2011 годаМихаил Горбачев и голливудский актер Леонардо Ди Каприо во время вручении премии фонда Cinema for Peace в Берлине в феврале 2010 годаМихаил Горбачев держит орла на торжественной церемонии награждения Point Alpha Award в Гайзе в июне 2005 годаБывший президент США Рональд Рейган с супругой принимают у себя на ранчо чету Горбачевых в Санта-Барбаре в мае 1992 годаМихаил Горбачев с супругой Раисой Горбачевой посещают Диснейленд в Токио в апреле 1992 годаМихаил Горбачев и Борис Ельцин во время встречи в "Белом доме". Август 1991 года.Михаил Горбачев на саммите G7 в Лондоне. Июль 1991 года.Президент США Джордж Буш и президент СССР Михаил Горбачев на третий день переговоров в Термонте. Июнь 1990 года.Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев во время встречи с жителями Вильнюса в январе 1990 годаПрезидент США Рональд Рейган и генеральный секретарь СССР Михаил Горбачев подписывают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в Восточной комнате Белого дома в 1987 годуГенеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев приветствует жителей Москвы на Красной площади в ноябре 1987 годаМихаил Горбачев и его жена Раиса сажают магнолию в Нью-Дели, Индия. Ноябрь 1986 года.Исторический поцелуй между генсеком КПСС Михиалом Горбачевым и лидером ГДР и СЕПГ Эрихом Хонеккером после его переизбрания на пост генерального секретаря Конгресса Коммунистической партии в апреле 1986 года
Михаил Горбачев принимает участие в мероприятиях по случаю годовщины падения Берлинской стены. Ноябрь 2014 года.
Дмитрий Медведев Михаил Горбачев
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