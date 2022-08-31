Власти Крыма ограничили использование пиротехники и гражданских беспилотников

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Использование гражданских беспилотных летательных аппаратов и запуск салютов на время проведения специальной военной операции на Украине решили ограничить в Крыму, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

"Прошу крымчан на время проведения специальной военной операции воздержаться от использования пиротехники и беспилотников. В указ "Об угрозе чрезвычайной ситуации, возникшей на территории Республики Крым" внесены соответствующие изменения. Документ опубликован на портале правительства республики. Надеюсь на сознательность и ответственность наших граждан", - написал Аксенов в своем телеграм-канале в среду.

Указом решено "ввести ограничения на всей территории Республики Крым на реализацию, распространение и применение пиротехнических изделий, за исключением изделий, соответствующих 1 классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий"; "ввести ограничения над всей территорией Республики Крым на полеты беспилотных воздушных судов, используемых физическими и юридическими лицами, за исключением беспилотных воздушных судов, используемых федеральными органами исполнительной власти, их территориальными органами, исполнительными органами Республики Крым".

Несколько последних недель в Крыму регулярно сообщается о работе ПВО. Местные власти говорят об атаках небольших беспилотников и поражении всех целей противовоздушной обороной. Один беспилотник 20 августа был сбит над штабом Черноморского флота России в Севастополе, он упал на крышу здания и загорелся.

В республике Крым и Севастополе действует высокий, "желтый" уровень террористической опасности.