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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:43

В Севастополе "желтый" уровень террористической опасности продлен до 28 сентября

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Севастополя до 28 сентября продлило высокий "желтый" уровень террористической опасности, который был введен 31 июля после взрыва беспилотника во дворе штаба Черноморского флота.

Режим продлили на основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе теракта, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Желтый" - это второй уровень по установленной шкале. Всего их три: повышенный - "синий", высокий - "желтый" и критический - "красный".

При взрыве во дворе штаба ЧФ получили травмы шесть человек. По факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Севастополь Крым Украина
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