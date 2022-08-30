Губернатор Севастополя сообщил, что ПВО сбила беспилотник над городом

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Система противовоздушной обороны сбила беспилотник в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Сегодня днем в Севастополе снова отработала система ПВО. По предварительным данным, сбили БПЛА в районе Верхнесадового. Сейчас горизонт чист. Ситуация полностью под контролем", - написал губернатор во вторник в своем телеграм-канале.

Несколько недель в Крыму работает ПВО. Местные власти сообщили об атаках небольших беспилотников и поражении всех целей противовоздушной обороной. Один беспилотник 20 августа был сбит над штабом Черноморского флота России в Севастополе, он упал на крышу здания и загорелся.

В республике Крым и Севастополе действует высокий, "желтый" уровень террористической опасности.