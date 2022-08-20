Системы ПВО поразили все цели над Крымом

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Системы противовоздушной обороны успешно поразили все цели над территорией Крыма в субботу утром, заявил глава республики Сергей Аксенов.

"Пострадавших и материального ущерба нет", - написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Ранее в субботу Аксенов заявил о срабатывании системы ПВО на западе полуострова.

В свою очередь советник главы республики Олег Крючков уточнял, что речь идет об "атаках мелких беспилотников".

Накануне вечером сообщалось о работе систем ПВО в Евпатории и Севастополе.