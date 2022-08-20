Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:31

Системы ПВО поразили все цели над Крымом

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Системы противовоздушной обороны успешно поразили все цели над территорией Крыма в субботу утром, заявил глава республики Сергей Аксенов.

"Пострадавших и материального ущерба нет", - написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Ранее в субботу Аксенов заявил о срабатывании системы ПВО на западе полуострова.

В свою очередь советник главы республики Олег Крючков уточнял, что речь идет об "атаках мелких беспилотников".

Накануне вечером сообщалось о работе систем ПВО в Евпатории и Севастополе.

Крым
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Площадь пожара в Нижегородской области достигла 4,1 тыс. га

Площадь пожара в Нижегородской области достигла 4,1 тыс. га

Умер актер Сергей Григорьев, озвучивавший Филю в передаче "Спокойной ночи, малыши!"

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявили 40 010 случаев COVID-19

В России за сутки выявили 40 010 случаев COVID-19
Военная операция на Украине

Военные РФ заявили о 13 сбитых снарядах РСЗО "Ольха" в районе Каховской ГЭС и Мелитополя

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве до понедельника

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве до понедельника

Нарколог Евгений Брюн задержан по делу о мошенничестве

Что произошло за день: пятница, 19 августа

В Минздраве РФ заявили, что Брюн не является их главным внештатным специалистом

Источник сообщил о следственных действиях с главным наркологом РФ Евгением Брюном

"Мосбиржа" подтвердила планы вернуться к вопросу о дивидендах во II полугодии

"Мосбиржа" подтвердила планы вернуться к вопросу о дивидендах во II полугодии
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });