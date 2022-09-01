Кремль назвал кризисной ситуацию с обслуживанием турбин "Северного потока"

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле считают, что проблемы с ремонтом и обслуживанием турбин для газопровода "Северный поток" созданы европейской стороной, что не позволяет "Газпрому" выполнять свои обязательства и создает кризисную ситуацию с поставками газа. Об этом на брифинге 1 сентября заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Газпром" готов, хочет и дальше выполнять свои обязательства. Но в данном случае с европейской стороны созданы препятствия - препятствия и юридические, и технологические, которые не дают "Газпрому" работать. Это, действительно, кризисная ситуация", - заявил он.

По его словам, "конечно, здесь хочется призвать просто к здравому смыслу контрагентов, но мы пока можем только констатировать большой дефицит здравого смысла с их стороны".

Песков напомнил, что турбины для газопровода произведены Siemens.

"Это (турбины) очень высокотехнологичное оборудование и вряд ли в мире можно найти много фирм, способных его обслуживать", - сказал Песков, отвечая на уточняющий вопрос, сможет ли какая-либо другая компания, кроме Siemens, обслуживать турбины.

Песков напомнил, что есть долгосрочные контракты по сервисному обслуживанию турбин. Кроме того, там есть и юридическая проблема, связанная с тем, что этот контракт заключен с британской дочкой Siemens, которая работает по британскому праву.

"Есть также целый пакет санкций, внушительный пакет санкций, которые ввели британские власти. Все это создает клубок проблем для работы компании "Газпром". Это не тот клубок, которые создал сам "Газпром", - сказал пресс-секретарь главы государства.

Поставки газа по "Северному потоку" снизились до 20% от максимальной мощности с 27 июля в связи с остановкой еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС "Портовая", как предупреждал "Газпром". В компании говорили, что истек срока межремонтной наработки турбины до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя). Турбину, которая находилась на ремонте в Канаде и попала под санкции, Канада вернула Германии, но "Газпром" заявил, что не сможет ее принять и вернуть в работу из-за санкций Великобритании. В Европе возражали, что для установки турбины ее запуска нет санкционных помех и что "Газпром" не спешит ее забирать, чтобы продолжать ограничивать поставки газа Европе.

31 августа прокачка газа по трубопроводу прекратилась до 3 сентября для профилактического обслуживания последней работающей турбины. В тот же день председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что западные страны ввели столько санкций, что сами в них запутались и теперь не могут возобновить получение газа в полном объеме.